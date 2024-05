Paolo Bonolis: età, vita privata, ex moglie, figli, carriera

Paolo Bonolis è un iconico conduttore televisivo nonché grande showman e importante autore televisivo italiano. Oggi andremo a scoprire di più sulla vita privata e sulla carriera di uno dei volti più noti della TV italiana.

Paolo Bonolis chi è

Paolo Bonolis è nato a Roma, il 14 giugno del 1961, oggi ha 62 anni. Da padre autotrasportatore di burro e prodotti caseari ai mercati generali di Pero, mentre la madre Luciana era segretaria in un’impresa di costruzioni. A dodici anni, con grande merito dellarecitazione, è riuscito a superare la balbuzie. Dopo aver conseguito il diploma, Paolo Bonolis si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma poi consegue invece la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1983 prende in mogliela psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha due figli: Martina e Stefano. In seguito divorzia da lei e ha una relazione con la showgirl Laura Freddi. Nel 1997 conobbe Sonia Bruganelli, imprenditrice e autrice televisiva, che prende in moglie nel 2002. Da lei ha altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. Nel 2020 divienenonno per la prima volta, grazie alla sua secondogenita, Martina. Nel 2023, dopo differenti speculazioni, Paolo Bonolis conferma la notizia del suo divorzio. Il matrimonio con Bruganelli termina di comune accordo dopo 26 anni di legame e il conduttore dichiara il proposito di continuare a fare vacanze e attività di famiglia assieme anche alla ex moglie per amore dei figli.

Carriera

Paolo Bonolis esordice in televisione da giovanissimo, a soli 19 anni. Nel 1980presenta difatti, conduce il programma Rai 3, 2, 1… Contatto!. Due anni dopo passa a Italia 1, dove conduce Bim bum bam, noto programma per bambini, che abbandona poi nel 1990 per condurre Doppio Slalom, su Canale 5. Nel 1996 conduce Tira & Molla su Canale 5, con lo storico compagno e amico Luca Laurenti e Ela Weber.

Un gioco ideato da Corrado, andato in onda fino al 1998, il cui esito positivo ha permesso a Paolo Bonolis di trionfare nel Telegatto 1997 e 1998 come personaggio dell’anno.È poi il turno del Galà della pubblicità nel 2002, in onda su Canale 5. L’anno dopo fai il suo ritorno in Rai e conduce Miss Italia, Domenica In e il Festival di Sanremo. Successivamente porta all’esordio il gioco televisivo Affari tuoi, spodestando come ascolti Striscia la notizia, al primo posto per suppergiù 10 anni.Nel 2016 giunge con la settima edizione di Ciao Darwin, parecchio voluta dal pubblico.

Nel 2018 presenta la quattordicesima edizione di Scherzi a parte mentre nel 2023 conduce anche la nona edizione di Ciao Darwin, annunciando al pubblico la sua scelta di abbandonare lo storico programma di Mediaset.