Pintus: età, carriera, vita privata, moglie, LOL: chi ride è fuori

Angelo Pintus, nato a Trieste il 21 maggio 1975, si è affermato come uno dei comici italiani più amati e apprezzati. Fin dall’infanzia ha manifestato una passione per la comicità, che ha coltivato sia sui banchi di scuola che sul palcoscenico. Nel 2000, all’età di 25 anni, ha formato un duo comico con Max Vitale, con il quale ha ottenuto diversi riconoscimenti, incluso l’invito al Maurizio Costanzo Show l’anno successivo. Da allora, Angelo Pintus ha continuato a riscuotere successi sia in televisione che a teatro, facendo il suo debutto anche sul grande schermo.

Pintus chi è

Nato a Trieste il 21 maggio 1975, Angelo Pintus è un talentuoso comico, cabarettista e showman italiano, apprezzato per il suo eclettico repertorio di imitazioni, sketch comici e monologhi brillanti. Fin da giovane, Angelo ha dimostrato una spiccata inclinazione per l’arte della comicità, intrattenendo compagni di scuola e amici con il suo umorismo contagioso. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio quando, dopo aver lavorato come animatore per Valtur, ha formato un duo comico con Max Vitale nel 2000. Conosciuti come Angelo & Max, il duo ha rapidamente conquistato il pubblico televisivo grazie alle loro esibizioni divertenti e alla chimica inimitabile sul palco.

Carriera

L’ascesa di Angelo nel mondo della televisione è stata costellata da numerosi successi, con frequenti apparizioni in programmi di intrattenimento e trasmissioni comiche. Nel 2007, dopo sette anni di collaborazione, Angelo & Max hanno ottenuto un importante riconoscimento vincendo il premio al concorso Stasera mi butto, confermando il loro talento e la loro popolarità nel panorama comico italiano.

Negli anni successivi, Angelo Pintus ha ampliato il suo repertorio artistico, distinguendosi per le sue imitazioni impeccabili e la sua abilità nel creare personaggi comici originali. Nel 2010, ha iniziato a lavorare come imitatore nel programma televisivo Colorado, dove ha dato vita a una serie di personaggi iconici che sono diventati instantaneamente riconoscibili al pubblico. Pur mantenendo la sua presenza nel mondo televisivo, Angelo ha sempre avuto una forte vocazione per il teatro dal vivo, portando avanti con successo il suo tour teatrale che ha registrato un’enorme affluenza di spettatori negli ultimi anni.

Oltre al successo in televisione e al teatro, Angelo Pintus ha fatto incursioni nel mondo del cinema, recitando in film come “Tutto molto bello” diretto da Paolo Ruffini nel 2014 e “Ma tu di che segno 6?” di Neri Parenti. Con il suo talento poliedrico e il suo carisma innato, Angelo Pintus continua a essere uno dei comici più amati e apprezzati in Italia, regalando al pubblico risate e momenti di puro divertimento con la sua straordinaria versatilità artistica.

Nel corso del 2021, Angelo Pintus ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’intrattenimento digitale partecipando come concorrente al nuovo show comico italiano “LOL: Chi ride è fuori”, condotto da Fedez e Mara Maionchi, e disponibile su Prime Video dal 1° aprile. Inoltre, dal 19 aprile, gli spettatori hanno avuto modo di apprezzare la sua versatilità comica nella serie “Before Pintus”, in cui interpreta il ruolo del protagonista, anch’essa fruibile su Prime Video.

Vita privata

In una serata carica di emozioni all’Arena di Verona, il 10 settembre 2016, Angelo Pintus ha fatto una mossa degna di un vero showman: ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Michela Sturaro di fronte a un pubblico caloroso e affettuoso. Questo gesto spontaneo ha reso l’atmosfera ancora più elettrizzante, trasformando uno spettacolo comico in un momento indimenticabile di amore e connessione autentica. L’entusiasmo della folla ha reso tutto ancora più magico, sottolineando l’importanza di condividere i momenti più significativi della vita con coloro che amiamo e apprezziamo. Il loro matrimonio, celebrato il 9 settembre dell’anno successivo, è stato il culmine di un viaggio d’amore reso ancora più speciale da quella proposta unica e memorabile.