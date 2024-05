Paolo Maldini: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Paolo Cesare Maldini è un grande dirigente sportivo ed exleggenda del calcio italiano. Lo si ricorda per le sue gesta in campo ma anche per essere stato stato vicecampione del mondo nel 1994 e autentica leggende dell’AC Milan. Andiamo a scoprire di più sulla sua vita privata e sulla sua illustre carriera.

Paolo Maldini chi è

Paolo Maldini è nato a Milano il 26 giugno del 1968, oggi ha 55 anni. La passione per il calcio, certamente, Paolo l’ha ricevuta in eredità da papà Cesare, anche lui leggenda del Milan e della nazionale azzurra. Dalla mamma Maria Luisa, all’opposto, ha ereditato la persistenza e la pazienza, attributi che in campo ha sempre dimostrato di avere. L’infanzia e l’adolescenza, Paolo, li ha passati non solamente a giocare a pallone ma anche con le sue care sorelle, tutte più grandi di lui: Valentina, Donatella e Monica, e con i suoi fratelli più piccoli, Alessandro e Piercesare.

Vita privata

Paolo Maldini, all’opposto di quanto succede molto spesso nel mondo del calcio da oltre 20 anni ha sempre accanto a sé la stessa donna che una sera qualunque del 1987 lo fece accendere d’amoreall’istante, stiamo parlando della modella di origine venezuelanaAdriana Fossa. Paolo Maldini e la moglie hanno la medesima età e per caso si sono conosciuti nel corso di una sera presso la discoteca Hollywood. In seguito, dopo un corteggiamento molto convincente da parte dell’ex calciatore del Milan, Adriana ha capitolato e i due da allora non si sono più lasciati. Nel 1994, per di più, hanno deciso di sposarsi e immediatamente dopo sono nati i due figli: Christian e Daniel, anche loro calciatori.

Carriera

Fa il suo grande debutto a soli sedici anni in Serie A con il Milan, nel lontano 20 gennaio 1985, in una partita con l’Udinese terminata in pareggio. A gettarlo in campo è lo “scorbutico” Nils Liedholm, un uomo del Nord, a prima vista freddo, che però sa vedere a fondo nell’animo degli uomini che ha a disposizione.Con la maglia del Milan ha vinto qualunque tipo di trofeo. Ha giocato più di 400 partite in serie A. Ma vi è un altro il record che lo fa essere nella storia del calcio nazionale. Avendo debuttato in nazionale a soli diciannove anni, è il giocatore con più partecipazioni azzurre in assoluto, avendo scavalcato il primato della leggenda Dino Zoff, prima del sorpasso ritenuto solidissimo.