Luca Zingaretti: moglie, età, figli, altezza, Instagram

Luca Zingaretti è un attore italiano di grande successo molto amato ed apprezzato dal grande pubblico. Lui è il protagonista della serie televisiva Il Commissario Montalbano, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Luca Zingaretti, chi è?

Luca Zingaretti nasce a Roma l’11 novembre 1961, ha 62 anni ed è del seno zodiacale dello Scorpione. L’attore, figlio di Aquilino Zingaretti e Emma Di Capua, nasce nella suggestiva cornice di Roma l’11 novembre 1961. Fin dalla giovane età, mostra una precoce inclinazione verso il mondo della recitazione, cresciuto in una famiglia in cui la politica è un tema centrale, essendo fratello di Nicola Zingaretti, ex presidente della regione Lazio e figura di spicco del Partito Democratico.

La sua gioventù è segnata da una doppia passione: quella per la recitazione e un interesse palpabile per la politica, che lo porta ad essere coinvolto nelle fila del Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Nonostante ciò, non trascura l’ambito sportivo, distinguendosi come mediano e ottenendo un ingaggio nella squadra di calcio del Rimini all’età di diciassette anni, sebbene presto abbandoni questa strada per dedicarsi completamente alla sua vera vocazione: la recitazione.

Il suo percorso artistico prende forma all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove si forma sotto l’ala di illustri mentori, tra cui spicca il nome di Andrea Camilleri. Negli anni ’80, fa il suo esordio sul palcoscenico teatrale, lavorando con registi di fama come Luca Ronconi, Marco Mattolini e Sandro Sequi. Seguono poi i primi ruoli cinematografici, che lo portano a distinguersi in pellicole come “Gli occhiali d’oro” e “Il Branco” negli anni ’90.

Il punto di svolta arriva nel 1999, quando viene scelto per interpretare il celebre commissario Salvo Montalbano, personaggio iconico dei romanzi di Camilleri, ruolo che lo accompagnerà per oltre due decenni e gli conferirà una fama internazionale senza precedenti.

Parallelamente alla sua carriera sul piccolo schermo, Zingaretti si fa apprezzare anche sul grande schermo, collaborando con registi di fama e ricevendo riconoscimenti come il Nastro d’Argento nel 2010 per il film “La nostra vita”. Il 2021 segna la conclusione di un’epoca con la trasmissione dell’ultimo episodio de “Il commissario Montalbano”, evento che rappresenta un punto di svolta nella carriera dell’attore romano.

La vita privata

Il 23 giugno 1997, Luca Zingaretti si unisce in matrimonio con la giornalista e autrice Margherita D’Amico. Tuttavia, la loro unione coniugale subisce una frattura nel 2004, che li porta infine al divorzio nel 2008.

A partire dal 2005 l’attore ha una relazione con l’attrice Luisa Ranieri, conosciuta sul set di Cefalonia. Questo legame si consolida ulteriormente quando la coppia decide di convolare a nozze il 23 giugno 2012, scegliendo come cornice il suggestivo scenario del ragusano, nel castello di Donnafugata. Da questa unione nascono due figlie: Emma, nel 2005, e Bianca, nel 2015.