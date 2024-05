Nicola Ventola: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Nicola Ventola è un ex calciatore italiano ed è stato un grande attaccante. Il suo volto è legato principalmente al nerazzurro, colore delle maglie in cui ha lasciato di più il segno, ovvero quelle di Atalanta e Inter. Oggia andremo a vedere di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Nicola Ventola chi è

Nicola Ventola e cresciuto a Grumo Appula, nel cuore della Puglia, il 24 maggio 1978, oggi ha 46 anni. Dopo aver vissuto con la famiglia a Los Angeles, si è spostato poi prima ad Abu Dhabi, dove ancora oggi fa il commentatore per la tv statale Abu Dhabi Media, e poi a Milano, dove vive al momento.

Vita privata

Nella vita privata dell’ex calciatore pugliese troviamo clune cose da scoprire. La prima da menzionare è il matrimonio con la modella svizzera Kartika Luyet, con la quale ha messo al mondosuo figlio, Kelian, che appare anche in diversi post su Instagram insieme a lui. Non è effettivamente certo se lui e la moglie stiano ancora insieme, in primis perché si è parecchio parlato di un ricongiungimento tra lui e una sua ex storica. Ovvero della presentatrice Bianca Guaccero. La storia con conduttrice di Detto Fatto è durata cinque anni, quando tutti e due erano giovanissimi e andavano perfino al liceo.

Carriera

Nicola Ventola ha fatto il suo gran debutto nel Bari in serie A già a sedici anni. Ha giocato in squadre davvero considerevoli come l’Inter, l’Atalanta e il Bologna. Nel luglio viene di nuovo comprato dall’Atalanta con cui ha trionfato nel campionato di Serie B segnando 15 gol in 35 partite. Nella stagione seguente in Serie A colleziona 29 presenze e 6 gol per poi trasferirsi l’anno dopo alla squadra del Torino. Il 27 gennaio 2011, per colpa poi di problemi fisici, comunica il suo ritiro.

Nella sua vita, come detto pocanzi, ha vissuto a lungo a Los Angeles per poi spostarsi a vivere ad Abu Dhabi ed è divenuto opinionista per Abu Dhabi Media. In Italia nel 2018-2019 è stato un giornalista sportivo della trasmissione DAZN e nel 2020 ha creato il singolo Vita da Bomber con i suoi ex compagni di squadra e amici Christian Vieri e Daniele Adani. Dalla fine del 2020 ha poi co-fondato la Bobo Tv assieme a Daniele Adani, Christian Vieri ed Antonio Cassano e nell’estate 2021, nel corso dell’Europeo di calcio, partecipa alla rubrica Euro Foodball. È stato poi invitato a far parte di Back to School presentato da Nicola Savino su Italia 1.