Pierce Brosnan: età, moglie, figli, giovane, film

Pierce Brosnan è un attore e produttore cinematografico irlandese naturalizzato statunitense. L’attore ha iniziato la sua carriera come attore televisivo ed ha raggiunto un successo e si è affermato nel mondo dello spettacolo. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Pierce Brosnan, chi è

Pierce Brosnan ha vissuto un’infanzia tumultuosa. Suo padre abbandonò la famiglia quando era ancora un neonato. Crescendo, Brosnan fu affidato prima ai nonni, poi agli zii, e infine frequentò un collegio. Solo nel 1964 si riunì con sua madre a Londra, dove il suo patrigno, che egli abbracciò come figura paterna, lo introdusse al mondo di 007 portandolo a vedere il film Goldfinger al cinema.

Negli anni ’80, Brosnan si trasferì negli Stati Uniti, guadagnandosi rapidamente il successo televisivo con la miniserie Manions of America e la serie Mai dire sì (Remington Steele). Nonostante un’offerta per interpretare James Bond, rimase vincolato da un contratto.

Celebre per il suo ruolo di James Bond in quattro film della saga, Brosnan incantava con la sua bellezza e il suo carisma, risultando la scelta ideale per il leggendario agente segreto. Ricevette il premio Saturn come Miglior Attore per Tomorrow Never Dies nel 1998 e nel 2000 l’Impero Award come Miglior Attore per Il mondo non è abbastanza.

Nel 2003, la regina Elisabetta II lo nominò Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per il suo eccezionale contributo al cinema britannico.

La vita privata

Pierce Brosnan è sposato dal 2001 con Keely Shaye Smith, una giornalista e presentatrice televisiva statunitense. Dopo aver attraversato una tragedia con la perdita della sua prima moglie Cassandra per una malattia. Brosnan ha trovato di nuovo la gioia accanto alla sua attuale moglie due anni dopo il lutto. La coppia ha due figli insieme, Dylan di 20 anni e Paris di 16. Brosnan ha anche due figli, Sean e Cristopher, dalla sua precedente unione.