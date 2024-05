Pino Insegno: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Nell’effervescente contesto degli anni Ottanta, ha preso il via la straordinaria carriera di Pino Insegno, che ha conosciuto un’ascesa senza precedenti nel caotico mondo della televisione. La sua storia racchiude tutti gli elementi tipici di tante altre storie di giovani attori: dall’interpretazione inizialmente un po’ goffa, fino alla trasformazione in brillanti e affascinanti artisti, capaci di conquistare il cuore del pubblico italiano e di intraprendere una luminosa carriera nel mondo dello spettacolo.

Pino Insegno: carriera

Pino Insegno, fratello maggiore del regista e attore Claudio Insegno, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Ottanta, debuttando sul palcoscenico teatrale con la compagnia Allegra Brigata in spettacoli come “Giulio Cesare… ma non lo dite a Shakespeare”, “ODISSEA un musical”, ma anche “Supercalifragilistichespiralidhorror” e il famoso “My Fair West”. La sua carriera cinematografica ha preso avvio con il film “Mezzo destro, mezzo sinistro” (1985) di Sergio Martino, in cui ha interpretato il ruolo di un calciatore, e contemporaneamente ha co-fondato la Premiata Ditta insieme agli attori Francesca Draghetti, Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi. Negli anni successivi, ha alternato ruoli al cinema e in televisione, recitando in pellicole come “A me mi piace” (1985) diretto da Enrico Montesano e “In punta di piedi – Streetdance” (1985) di Giampiero Mele.



Ha partecipato poi a programmi televisivi come “Pronto chi gioca” (1986) di Gianni Boncompagni e “Jeans 2” di Fabio Fazio. Ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo con programmi come “Cinema insieme Walt Disney” (1987) e “Buona domenica” (1996) con Lorella Cuccarini, e nel frattempo ha proseguito la sua carriera teatrale con spettacoli come “Baci da Broadway” e “Preferisco ridere”. Nel corso degli anni, ha ampliato il suo repertorio professionale, doppiando celebri attori come Will Ferrell, Keanu Reeves e Will Smith, vincendo prestigiosi premi come il Nastro d’Argento e il premio “Alberto Sordi”. Ha anche debuttato come regista nel 2007 con il film-parodia “Ti stramo – Ho voglia di un’ultima notte da manuale d’amore prima di tre baci sopra il cielo”, e ha continuato a recitare in film come “Alta infedeltà” (2010) diretto da Claudio Insegno e “Dalla vita in poi” (2010) di Gianfrancesco Lazotti.

Vita privata

Dal 1997 al 2007, Pino Insegno ha condiviso la sua vita con Roberta Lanfranchi, formando una famiglia e accogliendo nel loro mondo due figli, Francesco e Matteo. Dopo la fine del matrimonio con la showgirl italiana, il suo cuore ha trovato un nuovo amore in Alessia Cacciotti Navarro. La loro unione ha dato vita a un nuovo capitolo della sua vita, arricchito dalla nascita di Alessandro e Valerio, che hanno portato ancora più gioia e felicità nella loro famiglia.