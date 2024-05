Will Smith: età, carriera, vita privata, moglie, Oscar

Will Smith è un grande attore ma anche un rapper e produttore cinematografico statunitense. Nato il 25 settembre 1968 a Filadelfia, in Pennsylvania, ha ottenuto fama internazionale grazie al suo talento e alla sua versatilità artistica. È noto per i suoi ruoli in film di successo come “Men in Black”, “Independence Day”, “Bad Boys” e “Ali”, dove ha interpretato il leggendario pugile Muhammad Ali. Smith ha ricevuto numerose nomination e premi, tra cui quattro candidature agli Academy Awards. Oltre alla sua carriera cinematografica, è anche un musicista di successo, con album di platino e singoli di successo come “Men in Black” e “Gettin’ Jiggy wit It”. Will Smith è uno dei volti più iconici di Hollywood e continua a essere una figura influente nel mondo dello spettacolo.

Carriera

Will Smith inizia la sua carriera come metà del duo hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, ottenendo un notevole successo con cinque album pubblicati tra il 1987 e il 1993. Tuttavia, è nel mondo della recitazione che fa il suo ingresso nel 1990, con il ruolo principale nella sitcom “Willy, il principe di Bel-Air”, guadagnandosi l’attenzione della critica nel 1993 con il film “6 gradi di separazione”. La sua popolarità esplode con una serie di successi al botteghino: “Bad Boys” nel 1995, seguito da “Independence Day” nel 1996, “Men in Black” nel 1997 e “Nemico pubblico” nel 1998.

La svolta definitiva arriva nel 2001 con il biopic “Alì”, dove interpreta il leggendario pugile Muhammad Alì, ottenendo plausi dalla critica e una nomination agli Oscar come Miglior Attore. Segue nel 2004 con “Io, robot”, un successo di pubblico e critica. Smith fonda una casa di produzione, Overbrook Entertainment, con cui realizza film di successo come “La ricerca della felicità” nel 2006. Nel 2007 lo vediamo in “Io sono leggenda” e l’anno successivo in “Sette Anime”, dimostrando la sua versatilità come attore.

Poi, nel 2017 entra nel mondo dei supereroi con “Suicide Squad”, interpretando il cattivo Deadshot, facente parte del DC Extended Universe. Nel 2019 interpreta il genio nella versione live-action di “Aladdin” della Disney, che diventa il suo maggior incasso in carriera. Nel 2020 ritorna con “Bad Boys for Life”, il terzo capitolo della serie Bad Boys, riscuotendo ancora una volta successo al botteghino. L’anno successivo, nel 2021, interpreta Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle Venus e Serena Williams, nel film biografico “Una famiglia vincente – King Richard”, ottenendo ampi consensi dalla critica.

Oltre alla recitazione, Will Smith ha continuato la sua carriera musicale con alterne fortune, pubblicando singoli di successo e occasionalmente esibendosi dal vivo. La sua carriera, caratterizzata da una straordinaria versatilità e talento, lo ha reso una delle figure più influenti e apprezzate di Hollywood.

Oscar

Durante la 94esima cerimonia dei Premi Oscar, il 27 marzo 2022, Will Smith scuote il mondo dello spettacolo con un gesto impensabile: schiaffeggiare Chris Rock di fronte a milioni di telespettatori. Il motivo? Una battuta dell’umorista riguardante il taglio di capelli di sua moglie, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. Questo gesto fa rapidamente il giro del mondo, diventando un fenomeno virale immediato. Nonostante l’incidente, Smith ritira il suo primo Oscar per il film “Una famiglia vincente – King Richard”. Tuttavia, il prezzo del suo comportamento impulsivo si rivela alto: poche settimane dopo, viene bandito dagli Oscar e da tutti gli eventi organizzati dall’Academy di Hollywood per i successivi dieci anni.

Will Smith: vita privata

Nel 1992, Will Smith ha sposato l’attrice Sheree Fletcher, da cui ha avuto un figlio, Willard Carroll III, noto come Trey Smith. Tuttavia, la coppia ha divorziato tre anni dopo. Nel 1997, Smith ha sposato l’attrice Jada Pinkett, con cui ha avuto due figli, Jaden e Willow. Insieme alla moglie, ha fondato la Will and Jada Foundation, un’organizzazione che raccoglie fondi per sostenere l’istruzione e fornire assistenza ai bambini provenienti da famiglie svantaggiate. Inoltre, hanno creato una scuola elementare privata in California. Smith ha anche contribuito all’aiuto delle vittime dell’uragano Katrina nel 2005. Regolarmente presente nella lista degli uomini più ricchi degli Stati Uniti stilata da Fortune Magazine, il suo patrimonio è stimato intorno ai 350 milioni di dollari.