Tom Cruise: età, altezza, moglie, figli, fidanzata, film

Tom Cruise è un attore e produttore cinematografico statunitense di grande successo e molto amato dal grande pubblico. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Tom Cruise, chi è?

Tom Cruise, nome all’anagrafe Thomas Cruise Mapother IV, nasce a Syracuse, negli Stati Uniti, il 3 luglio 1962, ha 61 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. L’attore si fa notare per la prima volta sul grande schermo nel 1981, debuttando con un ruolo secondario in “Amore senza fine” diretto da Franco Zeffirelli. Dopo un breve flirt con la moda, abbandonato a seguito della pubblicazione di alcune sue foto su riviste rivolte al pubblico gay, si concentra interamente sulla recitazione. Il suo vero salto di qualità avviene nel 1983 con “I ragazzi della 56ª strada” di Francis Ford Coppola, seguito da “Risky Business – Fuori i vecchi… i figli ballano”, che lo consacra come giovane talento. Il 1986 lo vede protagonista accanto a Paul Newman in “Il colore dei soldi” e nel 1988 ne “Il socio”. Il successo di Cruise culmina con “Top Gun” nel 1986, dove interpreta il tenente Maverick, guadagnandosi una stella sulla Walk of Fame. Nel 1989, ottiene il Golden Globe per la sua interpretazione in “Nato il 4 luglio”.

Poi l’attore colleziona successi con film come “Mission: Impossible”, che batte record di incassi, e collabora con illustri colleghi come Brad Pitt e Nicole Kidman, che diventa sua moglie. Il 2001 lo vede in “Vanilla Sky”, mentre l’anno successivo recita in “Minority Report” diretto da Spielberg. Continua a dominare il box office con film come “L’ultimo samurai” (2003), “La Guerra dei mondi” (2005) e “Collateral” (2004). Nel 2012, Cruise diventa l’attore più pagato di Hollywood. Prosegue la sua carriera con successi come il settimo capitolo di “Mission: Impossible” (2022) e il sequel di “Top Gun” (2022), dimostrando una duratura presenza nel mondo del cinema.

La vita privata

Nel 1987, Tom Cruise sposa l’attrice Mimi Rogers, ma divorziano nel 1990. Rogers introduce Cruise alla Scientologia, credendo nell’immortalità dell’anima e nelle potenzialità umane straordinarie. Nel 1990, Cruise sposa Nicole Kidman, con cui adotta due figli. Tuttavia, la differenza religiosa causa tensioni e divorziano. Cruise ha relazioni successive con Penélope Cruz e Nazanin Boniadi. Nel 2006 sposa Katie Holmes, con cui ha una figlia, Suri, ma divorziano nel 2012. Cruise sembra aver tagliato i legami con Suri a causa della sua mancata adesione alla Scientology. I figli adottivi con Kidman seguono Cruise nella sua fede.