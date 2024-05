Riccardo Fogli: età, vita privata, carriera, moglie, figli, Pooh

Riccardo Fogli ha raggiunto la celebrità come membro del leggendario gruppo musicale dei Pooh, con il quale ha condiviso il palco dal 1966 al 1973. Durante questi anni, ha contribuito a creare alcune delle canzoni più iconiche della band, tra cui indimenticabili successi come “Piccola Katy”, “Tanta voglia di lei”, “Pensiero” e “Noi due nel mondo e nell’anima”. Dopo aver lasciato i Pooh, ha intrapreso una brillante carriera da solista. Nel 1982, ha vinto il Festival di Sanremo con la sua toccante interpretazione del brano “Storie di tutti i giorni”, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama musicale italiano. Anche se ha fatto un ritorno temporaneo con i Pooh per il tour celebrativo dei cinquant’anni del gruppo nel 2015 e nel 2016, la sua carriera da solista continua a brillare con successi e riconoscimenti.

Riccardo Fogli chi è

Riccardo Fogli, nato a Pontedera il 21 ottobre 1947, ha sempre coltivato una grande passione per la musica sin dalla giovane età. Il suo interesse per questo mondo è stato incoraggiato da una delle sue insegnanti, che ha riconosciuto il suo talento e l’ha spinto a perseguire la sua vocazione. Con il sostegno amorevole di suo padre Dante e di sua madre Meri, Fogli ha iniziato a suonare nei suoi momenti liberi. Tuttavia, non ha intrapreso subito una carriera musicale professionale, ma ha svolto diversi lavori per potersi mantenere gli studi, tra cui anche quello di gommista.

Carriera

La carriera di Riccardo Fogli ha radici profonde nel mondo della musica. Inizia come bassista dei The Slenders nel 1963 e ottiene il secondo posto alla Festa degli Sconosciuti di Ariccia nel 1966, aprendo le porte al Piper di Milano. Qui incontra i Pooh, che lo reclutano come sostituto del bassista Gilberto Faggioli. Con i Pooh suona fino al 1973 e poi torna nel 2016 per una reunion.

Da solista, il suo debutto arriva con l’album “Ciao amore, come stai”, ma il successo arriva nel 1976 con “Mondo”. Negli anni ’80, raccoglie numerosi successi, tra cui “Alla fine di un lavoro” nel 1980 e “Campione” nel 1981, che include il celebre brano “Malinconia”.

La svolta arriva nel 1982 quando vince il Festival di Sanremo con “Storie di tutti i giorni”, che lo porta a rappresentare l’Italia all’Eurovision nel 1983. Negli anni ’90, ritorna a Sanremo e registra hit per il mercato spagnolo, come nell’album “Fogli su Fogli” del 1995.

Negli anni Duemila, oltre alla sua carriera musicale, si cimenta anche in programmi TV come Music Farm nel 2004, che vince, e Tale e Quale Show nel 2013. Nel 2019, partecipa a L’Isola dei Famosi. Nel 2022, entra nel cast de Il Cantante Mascherato e del Grande Fratello Vip, ma la sua permanenza quest’ultimo è breve a causa di una squalifica per un’espressione blasfema.

Vita privata

Riccardo Fogli ha vissuto diverse esperienze sentimentali nel corso degli anni. Nel 1971 ha sposato Viola Valentino, ma ha avuto un breve flirt con Patty Pravo. Dopo il ritorno dalla moglie, si è definitivamente separato nel 1992, quando ha conosciuto l’attrice Stefania Brassi, con cui ha avuto il figlio Alessandro. Dopo la fine della relazione con Brassi, nel 2010 Fogli ha sposato la modella romana Karin Trentini, diventando padre di Michelle.