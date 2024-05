Riccardo Cocciante: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Riccardo Cocciante è un celebre cantautore nonché grande compositore che ha conquistato tanta notorietà con le celebri musiche di Notre Dame de Paris. Andiamo a vedere di più su uno dei tanti volti di Sanremo 2024.

Riccardo Cocciante chi è

Riccardo Cocciante è nato a Saigon, in Vietnam il 20 febbraio 1946, oggi ha 77 anni ed è alto 167 centimetri. Il padre del cantautore era italiano mentre la sua cara madre era nata in Francia. Si è spostato con la famiglia a Roma all’età di soltanto 11 anni e, in questo ambiente, ha mosso i primi passi nel grande ed appassionante mondo della musica. Nel corso della sua vita, Riccardo Cocciante è stato non soltanto nel Bel Paese ma anche in America e in Francia. Per di più, ha anche passato diversi anni in Irlanda a Dublino. Attualmente non si sa con certezza dove abiti.

Vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Catherine Boutet è la moglie e manager di Cocciante. La coppia ha sempre cercato di mettere al primo posto la privacy e difatti non possiedono profili social, oltre quello privato di Riccardo. Non si sa neanche la sua data di nascita. I due si sono incontrati però per la prima volta a Parigi nel periodo in cui Catherine faceva la funzionaria in una non nota casa discografica e tra i due è scattata subito la scintilla. Dopo averla sposata, la moglie è diventata anche la sua grandissima e celebre manager.

Carriera

Comincia ad esibirsi nei locali romani con un vero e proprio repertorio con testi in inglese e, dopo diversi provini con alcune etichette, viene messo sotto contratto dalla RCA Talent, esordendo nel 1968 con lo il nome d’arte Riccardo Conte incidendo un 45 giri, che però passa non visto. Il seguente lavoro, Anima (1974) Prodotto da Marco Luberti che è simultaneamente anche paroliere, racchiude Bella senz’anima che lo fa essere fra i nuovi grandi volti della musica italiana.



Il 1976 è un anno davvero considerevole, siccome uscire crea l’album “Concerto per Margherita” ed il brano Margherita giunto fuori anch’esso dalla grande ed importante collaborazione con Marco Luberti, diventa successivamente il pezzo che lo fa entrare con forza per sempre nell’aristocrazia dei più grandi cantautori italiani. Il disco Cervo a primavera (1980) è il primo lavoro fatto con la cooperazione di Mogol. Quel carattere un po’ timido di Riccardo stava finalmente cambiando e così la sua già grande e nota musica. Sale sul palco dell’Ariston nel 1991 e trionfa con grandissimo vantaggio di voti il Festival di Sanremo con Se stiamo insieme.



Nel medesimo anno duetta con Paola Turci nel brano E mi arriva il mare. Quest’anno è tornato per la serata dei duetti a Sanremo 2024.