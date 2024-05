Raoul Bova: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Oggi paleremo di un attore e show men che ha fatto della sua bravura nella recitazione e del suo aspetto fisico le sue virtù migliori nel mondo e del cinema e dello spettacolo italiano: Raoul Bova.

Raoul Bova chi è

Raoul Bova è nato e cresciuto Roma il 14 agosto 1971, oggi ha 52 anni. Viene da una famiglia modesta, figlio di un dipendente dell’Alitalia e di una casalinga, ha una normale adolescenza come un comune ragazzo degli Anni Settanta-Ottanta e, dopo aver ottenuto un ottimo diploma all’Istituto Magistrale, comincia a frequentare l’ISEF, lasciando stare però gli studi parecchio prima della fine dei corsi. La carriera sportiva, difatti, lo aveva preso in maniera molto forte.

Vita privata

Per quanto riguarda Bova nel 2000 poi sposato la veterinaria Chiara Giordano. Dopo il loro grande distacco che ha portato poi al divorzio nel 2013 è arrivata la sua attuale compagna RocíoMuñoz Morales attrice di 34 anni. Nell’ottobre del 2011 sul set di Immaturi “Il viaggio”, film ambientato sull’isola greca di Paro, si è legata emotivamente proprio al collega e attore Raoul Bova.

Dalla Giordano ha avuto due figli di nome Alessandro Leon nato nel 2000 e Francesco nato nel 2001. Dall’attuale storia d’amore con Rocìo ha poi avuto due figlie la piccola Luna, nata il 2 dicembre 2015, e la piccola Alma, nata il 1º novembre 2018. Rocío e Raoul sono dal 2017 madrina e padrino del Chicco Di Felicità, campagna di assistenza sostenuta dal marchio per bambini Chicco per l’impegno im appoggio dell’infanzia in difficoltà.

Carriera

Potremmo dire che la carriera di Bova ha preso il volo davvero in maniera quasi casuale, difatti ha ottenuto il suo primo ruolo da personaggio principale con il film del 1993 di Carlo Vanzina Piccolo grande amore, in cui interpreta il ruolo di Marco, un insegnante di surf che fa innamorare la bella principessa straniera, il cui ruolo era di Barbara Snellenburg. Nel 2001 è personaggio principale dello sceneggiato Il Testimone, e entra a far parte del cast del film di Pupi Avati I cavalieri che fecero l’impresa. Nel 2002 fa parte anche del film televisivo Francesca e Nunziata di Lina Wertmüller con Sophia Loren e Giancarlo Giannini.



Il suo ruolo più celebre, perlomeno in Italia, è ritenuto quello delle tre serie di film tv Ultimo che lo vede come personaggio principale nelle vesti del carabiniere Roberto Di Stefano, nome in codice “Ultimo”, intento a lottare contro i traffici proibiti della mafia.