Rudy Zerbi: età, carriera, vita privata, moglie, figli

Rodolfo, meglio conosciuto come Rudy Zerbi, è nato a Lodi il 3 febbraio 1969. La sua storia familiare è stata complessa: sua madre, Luciana Coi, era incinta del noto presentatore televisivo Davide Mengacci, ma alla nascita del bambino, Mengacci non ha riconosciuto la paternità. Rudy è cresciuto senza conoscere il suo vero padre, ma è stato adottato da Roberto Zerbi, compagno di sua madre, che gli ha dato il proprio cognome. Successivamente, quando sua madre ha incontrato Giorgio Ciana e si sono sposati a Santa Margherita Ligure, Rudy ha cresciuto con i suoi fratelli Stefano Zerbi e Piergiorgio Ciana.

Rudy ha scoperto l’identità del suo vero padre solo intorno ai trent’anni, quando sua madre gliel’ha rivelato durante un momento di difficoltà, mentre lottava contro un tumore dal quale è fortunatamente sopravvissuta. L’incontro tra padre e figlio è avvenuto nel 2001 durante una festa organizzata da Mara Carfagna, che al tempo lavorava con Mengacci alla trasmissione televisiva “La domenica del villaggio”.

Rudy Zerbi chi è

Durante gli anni della sua giovinezza, Rudy Zerbi scopre la sua passione per la musica mentre frequenta il liceo linguistico a Rapallo. È in quel periodo che inizia a esplorare il mondo della discoteca, diventando disc jockey presso il locale Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure, dove mette in mostra il suo talento nel far ballare la gente. Nonostante questa passione per la musica, Rudy continua i suoi studi e si laurea in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, dimostrando la sua versatilità e determinazione nel perseguire gli interessi che lo animano.

Tuttavia, nonostante il raggiungimento di questo traguardo accademico, Rudy sceglie di non intraprendere una carriera nel campo legale, seguendo invece la sua vocazione nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento.

Carriera

Rudy Zerbi ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento attraverso la radio, diventando uno dei speaker di Radio 101 e poi un volto noto di Mai dire Sanremo insieme alla Gialappa’s Band nel 2006. La sua esperienza si è poi estesa nel settore discografico, lavorando per l’etichetta Sony Music fino al 2010, dove ha ricoperto anche ruoli di grande responsabilità come Presidente e Amministratore delegato. Durante questo periodo, ha contribuito ai progetti musicali di artisti rinomati come Mina, Ornella Vanoni, Renato Zero e Gianni Morandi. Nel 2002, Rudy ha fatto il suo debutto in televisione come giurato nel talent show Operazione Trionfo su Italia 1. Nonostante le sue numerose attività, ha continuato a collaborare con la Sony fino al 2009, quando, a seguito di tagli aziendali, ha dovuto lasciare il suo impiego.

Da allora, è entrato a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come professore di canto, diventando una figura di spicco del programma. Nello stesso anno è stato giurato per il talent show Italia’s Got Talent su Italia 1 per cinque edizioni consecutive. Nel 2012, ha partecipato al programma condotto da Gerry Scotti, The Winner Is, e ha fatto il suo debutto come opinionista in Uomini e Donne Trono Over di Maria De Filippi. Nel 2013, Rudy è tornato alla radio con il programma Megajay su Radio Deejay, e l’anno successivo ha fatto parte della giuria del talent show Tu sì que vales.

Vita privata

Rudy Zerbi ha vissuto tre relazioni significative nella sua vita. Il primo matrimonio è stato con Simona, da cui ha avuto due figli, Tommaso e Luca. Successivamente, dal suo secondo matrimonio con Carlotta Miti, nipote di Gianni Morandi, è nato Edoardo. Dopo la fine di questo matrimonio, Zerbi si è legato a Maria Soledad, un’architetta che già aveva due figli.