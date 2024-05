Richard Gere: età, moglie, figli, film, malattia

Richard Gere è un attore ed attivista statunitense di grandissimo successo e molto amato dal grande pubblico. La sua carriera è lunga e ricca di grandi successi. Con i suoi personaggi l’attore ha fatto la storia del cinema. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Richard Gere, chi è?

Richard Gere, nome completo Richard Tiffany Gere, nasce a Filadelfia il 31 agosto 1949, ha quasi 75 anni ed è del segno zodiacale della Vergine.

Richard Gere ha fatto il suo debutto nelle arti performative nel 1969, calcando le tavole del teatro con la tragica commedia “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo televisivo avviene nel 1973 con “Chelsea D.H.O.”, seguito due anni dopo dal suo primo ruolo cinematografico in “Rapporto al capo della polizia”, diretto da Milton Katselas. La svolta nella sua carriera giunge con il ruolo principale del giovane amorale in “In cerca di Mr. Goodbar”, una performance acclamata dalla critica.

La sua consacrazione a livello internazionale avviene nel 1980 con “American Gigolò”, che lo catapulta al ruolo di sex-symbol dell’epoca. La sua fama cresce ulteriormente nel 1982 con “Ufficiale e Gentiluomo” e nel 1990 con “Pretty Woman”. Nel 1995, viene persino nominato presidente della diciannovesima edizione del Festival cinematografico di Mosca.

Gere ha interpretato una vasta gamma di ruoli in film di grande successo, tra cui la commedia “Se scappi ti sposo”, il pluripremiato musical “Chicago”, il romantico “Come un uragano”, il thriller “Unfaithful” e il drammatico “Hachiko”. A partire dal 2012, si è dedicato anche al cinema indipendente, con uno dei suoi progetti più noti, “Gli invisibili”, dove interpreta un senzatetto di New York.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Gere è noto per il suo impegno come attivista per i diritti umani. Ha sostenuto apertamente il Dalai Lama e si è battuto per varie cause umanitarie, soprattutto in Tibet, dove è coinvolto in varie organizzazioni, tra cui la Tibet House e la Gere Foundation. Il suo sostegno al Tibet gli è costato il divieto di ingresso nella Repubblica Popolare Cinese.

La vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Richard Gere ha vissuto diverse relazioni e matrimoni. Il primo, con la celebre top model Cindy Crawford, ha segnato gli anni dal 1991 al 1995. Nel 2002, ha pronunciato il fatidico “sì” con Carey Lowell, da cui è nato il figlio Homer James Jigme due anni prima. Tuttavia, nel 2013, a causa di divergenze di stile di vita, la coppia ha deciso di separarsi, culminando nel divorzio tre anni dopo.

Nel 2018, l’attore ha compiuto un altro passo verso l’altare, legandosi alla responsabile delle relazioni esterne, Alejandra Silva. L’anno successivo, la coppia ha accolto il loro primogenito, Alexander, seguito da un’altra benedizione nel 2020, quando Gere è diventato padre per la terza volta, all’età di 71 anni.