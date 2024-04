Ciro Immobile: età, carriera, vita privata, moglie, social

Dotato di un’eccezionale abilità nel segnare gol, Immobile è un centravanti versatile in grado di coprire l’intero fronte d’attacco. Tra i suoi punti di forza spiccano il grande senso del goal, il dribbling negli spazi stretti e la capacità di calciare di prima intenzione con entrambi i piedi. Ora, diamo un’occhiata alla sua vita privata.

Vita privata

Pur essendo estremamente riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Ciro Immobile è sposato con Jessica Melena, con cui ha celebrato il matrimonio nel 2014. La coppia ha tre figli: Michela, nata nel 2013, Giorgia, nata nel 2015, e il più giovane Mattia, nato nel 2019.

La famiglia Immobile risiede in un ampio appartamento nei pressi dello Stadio Olimpico, come riportato da Donna Glamour. Su Instagram e altri social media, la coppia condivide regolarmente momenti della loro vita domestica e immagini della loro bella casa. Se desideri seguire Ciro Immobile e restare aggiornato sulle sue avventure, ecco dove puoi trovarlo sui social media.

Ciro Immobile: carriera

Ciro Immobile ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Salernitana e del Sorrento, ma è stato il trasferimento alla Juventus nel 2010 a segnare una svolta decisiva. Nonostante sia stato mandato in prestito a diverse squadre per maturare, è stato proprio in quel periodo che ha iniziato a mostrare il suo vero potenziale.

Durante la sua permanenza alla Juventus, Immobile è stato prestato a club come il Siena, il Pescara, il Genoa e il Torino. È stato proprio con quest’ultimo che ha trovato un grande successo, formando una coppia d’attacco formidabile con Andrea Belotti.

Oltre all’Italia, Immobile ha avuto importanti esperienze internazionali, giocando per il Borussia Dortmund e il Siviglia, squadre di prestigio che hanno contribuito al suo sviluppo tecnico.

Dal 2016, Immobile ha trovato stabilità tornando in Italia per giocare nella Lazio, dove è diventato un punto fermo dell’attacco. Il suo ruolo di capitano nella squadra e la sua importanza nel progetto della Nazionale Italiana sono testimonianza della sua leadership e delle sue abilità sul campo.

Durante la sua carriera, Immobile ha vinto diversi titoli, tra cui la vittoria del Torneo di Viareggio con la Juventus Primavera, il Campionato di Serie B con il Pescara, la Supercoppa di Germania con il Borussia Dortmund e la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana con la Lazio.

Nella stagione 2019/2020, Immobile ha impressionato segnando 36 gol, conquistando così il titolo di capocannoniere e la Scarpa d’Oro. È la sesta volta che ottiene un titolo simile, un riconoscimento del suo talento e della sua costanza nel segnare gol.

Nel 2023, con Luciano Spalletti come allenatore, Immobile ha anche indossato la fascia di capitano nella Nazionale Italiana, confermando il suo ruolo di leader anche a livello internazionale.

Social

Ciro Immobile ha un profilo Instagram dove condivide momenti della sua vita sia dentro che fuori dal campo. Attualmente conta circa 1,3 milioni di follower. È anche attivo su Facebook e Twitter, dove è altrettanto popolare e stimato dai suoi fan, che lo sostengono con messaggi d’affetto e ammirazione.

Attraverso i suoi account social ufficiali, gestiti personalmente, Ciro offre uno sguardo nel suo mondo, condividendo aggiornamenti sulla sua carriera calcistica e momenti della sua vita privata. Ad esempio, ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, Mattia, avvenuta il 17 agosto 2019, tramite i suoi profili social. Immobile ama interagire con i suoi follower e condividere con loro le sue esperienze e emozioni.