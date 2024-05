Franco Battiato: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Franco Battiato è stato un grandissimo cantautore nonché compositore e celebre scrittore della scena musicale italiana per tanti anni. Oggi andremo a vedere di più su quella che è stata la vita privata e la carriera di un’icona della musica italiana.

Franco Battiato chi è

Francesco Battiato è nato il 23 marzo 1945 a Ionia, paesinoprovincia di Catania, nel quartiere Carmine – Scariceddu. Dopo aver superato l’esame di maturità presso il Liceo Scientifico “Archimede” di Acireale, e a seguito della scomparsa del padre,nel 1964 si sposta dapprima a Roma per poi stabilirsi definitamente a Milano. Il cantautore è venuto a mancare il 18 maggio del 2021 a 76 anni.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Franco Battiato è sempre stato parecchio legato alla sua famiglia ma non ne ha mai avutauna tutta sua. Nessuna moglie e nessun figlio, solo la brama di essere se stesso, un essere completamente libero che ama però i suoi cari in maniera assoluto. Sua madre, Grazia, è morta nel 1994 e i soli due familiari a cui è sempre rimasto parecchio legato sono il fratello Michele Battiato e la nipote Grazia Cristina. Il cantantenon è mai stato a sfavore dell’amore e non era neppure casto, solo, non era fatto per avere una relazione duratura.

Carriera

La sua lunga e celebre carriera di musicista comincia negli anni ’70 il boom definito arriva nel 1979 con il famoso disco “L’era del cinghiale bianco”, che gli da’ una grandissima popolarità. In seguito si farà riconoscere per diversi stili musicali in maniera originale: dagli inizi romantici degli anni Sessanta andrà sullasperimentazione dei Settanta, passando tramite l’avanguardia colta, il rock e la musica elettronica. Anche dai testi si può intravedere rendersi conto dei suoi vari interessi: dall’esoterismo alla filosofia, fino alla riflessione orientale.

Difatti è stato un autore di molti suoi testi il filosofo Manlio Sgalambro. Esordisce al cinema con il film scritto proprio assieme a Sgalambro Perduto Amor (2003), originale storia di composizione ambientata tra la Sicilia e Milano negli anni ’50 e ’60, con la quale riesce a vincere anche uno storico Nastro d’argento 2004 come miglior regista debuttante.



Nel 2005 dirige A. Jodorowsky nei panni di Ludwig Van Beethoven in Musikanten e nel 2007 amministraun’opera completamente incentrata sulla spiritualità: Niente è come sembra. Nel 2013 è protagonista del cortometraggio girato da Giuseppe Pollicelli e Mario Tani Temporary Road – (Una) Vita di Franco Battiato, annunciato per la prima volta alla 31esima edizione del Torino Film Festival.