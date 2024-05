Johnny Depp: età, carriera, vita privata, ex moglie

Johnny Depp, nome completo John Christopher Depp II è uniconico attore nonché famoso regista e grande produttore cinematografico statunitense. Oggi andremo a vedere di più sulla vita privata e sulla carriera su uno dei volti più illustri di Hollywood.

Johnny Depp chi è

John Christopher Depp II è nato il 9 giugno 1963 a Owensboro, un piccolo centro industrializzato del Kentucky, negli Stati Uniti d’America, oggi ha 60 anni. Da piccolo è quasi sempre accanto al nonno, che gli tramanda la passione per il gospel e la musica e a dodici anni comincia a suonare la chitarra.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata molto movimentata, difatti il suo primo matrimonio è con la make-up artist Lori Allison nel periodo in cui hanno entrambi vent’anni, con la quale resta poi perdue anni. Sul set di Edward mani di forbice incontra poi l’attrice Winona Ryder con la quale ha un rapporto dall’89 al ’93 mentre l’anno successivo si fidanza con la garnde modella Kate Moss per altri quattro anni.

La relazione più lunga di Depp è però con Vanessa Paradis, dalla quale viene al mondo un figlio e una figlia, e che permane per 14 anni. L’ultimo matrimonio è nel 2015 con l’attrice Amber Heard, ma perdura un solo anno. I due si separanoquando lei lo denuncia di averla aggredita da ubriaco, sentenza che però vincerà lo stesso Depp.

Carriera

Depp ottiene la sua prima parte nel noto film Nightmare (1984), l’attore accoglie l’incarico perché ha bisogno di soldi per rincorrere il suo grande sogno: sfondare nel mondo della musica con la sua storica band, i “The Kids”. Però è attraverso taleesperienza che scopre di avere un contraddistinto talento. Nel 1990 arriva davvero il vero successo con la parte da personaggio principale nel film Edward mani di forbice diretto da Tim Burton nel 1990. Viene fuori così in tale occasione una collaborazione tra l’attore e il regista che si conserverà davvero stretta.

Depp partecipa difatti a parecchi dei film diretti da Burton, tra i quali Il mistero di Sleepy Hollow, La sposa cadavere, Alice in Wonderland, Dark Shadows per menzionarne solo alcuni. Nel 2003 si fa vedere come la star del film Pirati dei Caraibi prodotto da Walt Disney, per il quale interpreta nel ruolo del protagonista Jack Sparrow, conservando la leggendaria parte anche negli altri capitoli della saga. Nel 2020 poi è uno dei personaggi principalidella la pellicola di Ciro Guerra Waiting for the barbarians, in cui interpreta poi l’importante ruolo del colonnello Joyl.