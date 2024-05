Pierfrancesco Favino: età, moglie, figli, giovane, Io Capitano

Pierfrancesco Favino è un attore italiano di grande successo che è molto amato dal grande pubblico. Il suo successo è grandissimo e piace molto al grande pubblico, sia come attore che per il suo fascino. Scopriamo qui tutto su di lui, sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Pierfrancesco Favino, chi è?

Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto 1969 e la sua famiglia ha origini pugliesi. Presto si rende conto che la sua vera passione è l’arte drammatica, e per coltivarla si iscrive all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico. La sua carriera prende il via nel mondo della televisione, dove ottiene ruoli secondari in varie serie, ma il punto di svolta arriva nel 2006 con il film “Gino Bartali – L’immortale”, che lo consacra come uno dei più promettenti attori del momento. Sul grande schermo, interpreta una vasta gamma di personaggi, distinguendosi in pellicole di successo come “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino, “Romanzo Criminale” di Michele Placido e “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek. La sua partecipazione a Sanremo 2019, accanto a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker, viene acclamata dal pubblico per i suoi monologhi incisivi; ritorna l’anno successivo, questa volta con Gabriele Muccino e il resto del cast di “Gli anni più belli”.

La sua formazione artistica lo ha condotto all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Qui ha avuto l’onore di essere istruito da due luminari del teatro italiano: Luca Ronconi e Orazio Costa. Nel 2001, ha contribuito alla fondazione dell’Actor’s Center di Roma, un’organizzazione no-profit dedicata alla formazione di attori, registi e sceneggiatori. Inoltre, ha rivestito il ruolo di docente e direttore presso la Scuola di Formazione del Mestiere dell’Attore “L’Oltrarno” di Firenze.

La vita privata dell’attore

Dal 2003, è legato sentimentalmente all’attrice Anna Ferzetti, con la quale ha scelto di condividere la vita senza formalizzare il legame con il vincolo del matrimonio. In un’intervista al settimanale F nel 2018, Favino ha spiegato la loro decisione, sottolineando l’importanza della coppia, della costruzione di una famiglia e della ricerca della propria autenticità. La loro unione ha dato vita a due figlie, Greta, nata nel 2006, e Lea, nata nel 2012. Quest’ultima ha condiviso con Favino l’esperienza cinematografica di “Padrenostro” e lo ha accompagnato sul prestigioso tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia nel 2020.