Raimondo Todaro: età, vita privata, moglie, figli, carriera

Raimondo Todaro è noto un ballerino, insegnante e ormai anche celebre personaggio televisivo. Oggi andremo a scoprire di più sulla vita del ballerino e show man.

Raimondo Todaro chi è

Raimondo Todaro è nato e cresciuto a Catania il 19 gennaio del 1987, oggi ha 37 anni. La sua famiglia prende la decisione presto di trasferirsi nel Veronese dove fin da tanto piccolo muove i primi passi nella danza, specialmente si distingue nelle categorie di ballo latino americano e standard.



Il celebre ballerino difatti passa gran parte della sua infanzia a Castelnuovo del Garda in provincia di Verona. Raimondo difatti inizia ad avvicinarsi al ballo a soli cinque anni, fin da piccolo ha le idee parecchio chiare ed il suo unico obiettivo è diventare un grande ballerino.

Vita privata

Raimondo ha sposato nel 2014 la ballerina nonché collega Francesca Tocca, da tempo professionista proprio nel talent Amici di Maria De Filippi. Dall’amore di questa coppia è venuta al mondo Jasmine, nata il 23 ottobre del 2013. Nel 2020 i due comunicano la fine della relazione. Il motivo a quanto apre dovrebbe essere stato una nuova storia di Tocca con il ballerino di Amici 2020 Valentin Dumitru.



Todaro è stato poi successivamente fotografato mano nella mano con la sua presunta nuova fiamma, si tratta di Sara Arfaoui, che dal 2019 è una delle “maestre” del noto show di Flavio Insinna L’Eredità. I due successivamente stroncano il rapporto poi dopo circa un anno. Nel 2021 Raimondo Todaro pare aver ritrovato l’amore tornando nuovamente tra le braccia della moglie Francesca Tocca.

Carriera

Nel 2005 comincia la sua carriera nell’ormai celebre programma televisivo di casa Rai condotto da Milly Carlucci cioè Ballando con le Stelle. Qui Raimondo si esibisce assieme a Cristina Chiabotto, ex Miss Italia e trionfa per la primissima volta nel celebre show. Nel 2018 all’opposto si esibisce insieme a Giovanni Ciacci. Nella terza edizione del programma Raimondo si esibisce d’accordo alla campionessa olimpica di salto in lungo cioè Fiona May e vince anche tale edizione. Raimondo Todaro è stato sceltoda Maria de Filippi a giudicare una delle finali sfide tra ballerini del serale di Amici 20, il super e noto talent show di canale 5.

Nel corso la prima fase del programma Ballando con le Stelle nel 2020, Todaro è stato operato d’urgenza di appendicite, ma fortunatamente dopo un breve periodo di ripresa è subito tornato in pista in tempo record, seppur convalescente, per non lasciare da sola la sua partner Elisa Isoardi.